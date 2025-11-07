Vietnam'ı Vuran Kalmaegi Tayfunu: 5 Ölü, 6 Yaralı

HANOİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerini etkisi altına alan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yerel Lao Dong gazetesinin cuma günkü haberine göre can kayıplarının 3'ü Dak Lak, 2'si ise komşu Gia Lai eyaletinde yaşandı.

Yerel yetkililerin ilk belirlemelerine göre tayfun bölgede 52 konutun yıkılmasına, 2.593 konutun ise hasar görmesine neden oldu.

Yetkililer, hasar tespit çalışmaları ve arama kurtarma operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığı, tayfunun cuma sabahı erken saatlerde hafifleyerek tropik depresyona dönüştüğünü ve Laos'un güney kesimleri üzerinde alçak basınç alanı şeklinde dağıldığını bildirdi.