Vietnam'dan Barış Kurulu'na Katılım

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam'ın, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiği bildirildi.

Vietnam News'in, Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, To Lam, uluslararası toplumun çatışmaların barışçıl yolla çözülmesine yönelik çabalarına katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından gönderilen davetiye mektubuna yanıtında "Barış Kurulu" davetini kabul ettiğini dile getiren To Lam, bu kurulun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) destekleme kararı aldığı ve Trump tarafından açıklanan planın önemli bir adımı olduğunu ifade etti.

To Lam, İsrail ile "bir arada var olacak" bağımsız Filistin devletinin kurulması dahil Orta Doğu'da barış sürecine uzun vadeli ve kapsamlı çözüm bulunması için ABD ve uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.