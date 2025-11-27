Haberler

Vietnam, Filistin'in İki Devletli Çözümüne Destek Verdi

Güncelleme:
Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung, Filistinli mevkidaşı ile görüşmesinde, ülkesinin iki devletli çözüm konusundaki desteklerini vurguladı. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşası için Vietnam'ın rol almaya hazır olduğu belirtildi.

Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Filistin'de iki devletli çözüme yönelik desteğinin altını çizdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Vietnam Dışişleri Bakanı Trung, Filistinli mevkidaşı Ağabekyan ile başkent Hanoi'de bir araya geldi.

Trung, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması da dahil olmak üzere Vietnam'ın iki devletli çözüm konusundaki desteğinin altını çizdi.

Filistin halkının bağımsızlık ve selfdeterminasyon mücadelesine her zaman destek verildiğini belirten Trung, Vietnam'ın, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde rol almaya hazır olduğunu vurguladı.

Ağabekyan ise Vietnam ve Filistin'in ulusal bağımsızlık konusunda aynı hedefi paylaştığına işaret ederek Vietnam'ın Filistin'e desteğini sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

Görüşme kapsamında ayrıca iki ülke arasında, diplomatik pasaportu olan kişiler için vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da yapılan müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
