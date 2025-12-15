Vietnam: Tayland-Kamboçya Sınırındaki Gerilimlerden Endişe Duyuyoruz

HANOİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung, Taylandlı mevkidaşı Sihasak Phuangketkeow ile yaptığı görüşmede Tayland- Kamboçya sınırındaki karmaşık gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre, Le pazar günü Taylan'da yapılan görüşmede tarafları itidal göstermeye, gerginliğin tırmanmasını önlemeye ve uluslararası hukuk ile mevcut bölgesel anlaşma ve mekanizmalara uygun olarak, diyalog yoluyla barışçıl yöntemlerle anlaşmazlıkları çözmeye çağırdı.

Le, Vietnam'ın uzun vadeli bölgesel istikrara yönelik ortak çabalara aktif olarak katkıda bulunmak adına Tayland dahil diğer ASEAN ülkeleriyle koordinasyon içinde olmaya hazır olduğunu belirtti.