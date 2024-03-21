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Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong İstifa Etti

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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da istifa eden Devlet Başkanı Vo Van Thuong'un yerine Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan, geçici olarak atandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Thuong'un istifası üzerine Vietnam Ulusal Meclisi olağanüstü toplandı.

Ulusal Meclis, Nisan 2021'de başkan yardımcılığı görevine getirilen 54 yaşındaki Xuan'ın yeni başkan seçilene kadar görevi vekaleten yürütmesine karar verdi.

Vietnam Devlet Başkanı Thuong, dün görevinden istifa etmişti.

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, Thuong'un parti hükümlerini ihlal ettiği, bu durumun kamuoyunda olumsuz görüşlere yol açtığı ve partinin, ülkenin ve Thuong'un itibarını etkilediği kaydedilmişti.

Thuong'un görevinden kendi isteğiyle istifa ettiği belirtilen açıklamada, Merkez Komitenin istifayı onayladığı bildirilmişti.

Vietnam'da Ocak 2023'te Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanlığı görevinden istifasının ardından Mart 2023'te yapılan Vietnam Ulusal Meclis oylamasında Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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