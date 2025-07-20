Vietnam'daki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

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Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 37'ye ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 37'ye yükseldi.

VN Express haber sitesinin haberine göre, Ha Long Körfezi açıklarında dün meydana gelen tekne kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer çalışmaların ardından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ederken, yetkililer şu ana kadar 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi dün aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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