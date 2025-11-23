Haberler

Vietnam'daki Şiddetli Yağışlar ve Seller: 90 Ölü

Vietnam'daki Şiddetli Yağışlar ve Seller: 90 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'da aşırı sağanak yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a çıkarak kayıplar devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, 1 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı ve hasarın 341 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirildi.
VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.
Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
ABD'de Starbucks çalışanlarının grevi ülke geneline yayılıyor

Grev tüm ülkeye yayılıyor, Komünist Başkan'dan tam destek
G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi

Erdoğan'ın da katıldığı zirvede sonuç bildirisi kabul edildi
Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü

Yok artık! Ne yaptın Barış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.