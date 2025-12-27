Haberler

Vietnam'ın Kuzeyinde Yolcu Otobüsü Devrildi: En Az 7 Ölü

Güncelleme:
Vietnam'ın Lao Cai eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada 19 kişi bulunurken, kurtarma ekipleri 10 kişiyi otobüsten çıkardı. Kazanın fren arızası nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

HANOİ, 27 Aralık (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki dağlık Lao Cai eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cumartesi günü sabah saatlerinde kaza yapan otobüste 19 kişinin bulunuyordu.

Kurtarma ekipleri otobüsten 10 kişiyi çıkarmayı başarırken, birden fazla kişi otobüsü içinde sıkışmış halde kaldı.

Kazanın, uzun ve eğimli bir yolda meydana geldiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre aracın yokuş aşağı inerken fren arızası nedeniyle yolun sonunda devrilmiş olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
