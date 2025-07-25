Vietnam'da Yataklı Otobüs Kazası: 9 Ölü, 16 Yaralı

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Vietnam'ın Ha Tinh eyaletinde yataklı bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ağır yaralandı.

HA TİNH, 25 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki Ha Tinh eyaletinde enkaza dönen yataklı yolcu otobüsü, 25 Temmuz 2025.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cuma sabahı erken saatlerde ülkenin orta kesimindeki Ha Tinh eyaletinde yataklı yolcu otobüsün devrilmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: VNA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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