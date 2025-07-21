Vietnam'da Wipha Tayfunu Nedeniyle Acil Durum Uyarısı

Vietnam'da karaya ulaşması beklenen Wipha Tayfunu nedeniyle kıyı kentlerde olumsuz hava koşullarına karşı acil durum uyarısı verildi.

Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'un ardından Vietnam'ı da etkilemesi beklenen Wipha Tayfunu'nun, beraberinde aşırı yağış, sel ve toprak kaymaları getirebileceği öngörülüyor.

Wipha Tayfunu'ndan etkilenmesi beklenen kıyı kentlerinde acil durum uyarısı verilirken, bazı hava yolu şirketleri fırtına öncesinde iç ve dış uçuşları iptal etti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, fırtınanın kara ve denizdeki olası tehlikesinin büyüklüğünü vurgulayarak, tüm balıkçı teknelerinin, kargo ve turistik gemilerin limanlara dönmesi, yüksek riskli bölgelerdeki kişilerin ise tahliyesi talimatını verdi.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin hazırda bulundurulduğunu, telekomünikasyon altyapısı güçlendirme çalışmalarının da artırıldığını bildirdi.

Olumsuz hava koşullarının ayrıca Ha Long Körfezi açıklarında 19 Temmuz'da bir teknenin alabora olması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği kazaya yönelik arama kurtarma çalışmalarını zorlaştıracağı düşünülüyor.

Filipinler'de ise 800 binden fazla kişiyi etkileyen Wipha Tayfunu, tehlike altındaki bölgelerden yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Vietnam'ı geçen yıl vuran Yagi Tayfunu, yaklaşık 300 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açmıştı.