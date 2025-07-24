Vietnam'da Wipha Tayfunu: 3 Ölü, 5 Yaralı

HANOİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'da etkili olan Wipha Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. 1 kişidense haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre ülkenin orta kesimindeki Nghe An eyaletinde 2 kişi sel sularıyla sürüklenerek hayatını kaybederken, 1 kişi de heyelan nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tayfun nedeniyle Vietnam'ın kuzey ve orta kesimlerinde yaklaşık 720 ev hasar gördü ve 3.848 ev sular altında kaldı.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tayfundan en çok etkilenen Nghe An eyaletinde 9.000'den fazla hane uzun süreli elektrik kesintisi yaşadı.