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Vietnam'da Tütsü Çubuğu Yapma Geleneği

Vietnam'da Tütsü Çubuğu Yapma Geleneği
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Vietnam'ın Hanoi kentine yakın Quang Phu Cau köyünde, renkli tütsü çubukları üretimi devam ediyor. Üretim sürecinde bambu kırma, boyama ve kurutma gibi işlemler yer alıyor. Tütsü çubuklarının oluşturduğu renkli görüntüler, turistlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

HANOİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin 35 kilometre güneyindeki Quang Phu Cau köyünde tütsü çubuğu yapma geleneği uzun zamandır sürüyor.

Tütsü çubukları üretimleri boyunca bambu kırma, boyama, toz sarma ve kurutma gibi onlarca işlemden geçiyor. Tütsü çubukları demetleri kurutulmak üzere avlulara ve tarlalara serildiğinde, vermilyon, parlak sarı, çivit mavisi, zümrüt yeşili gibi çeşitli renklerle muhteşem bir görüntü oluşturarak birçok turistin ve fotoğrafçının ilgisini çekiyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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