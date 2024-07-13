Vietnam'da toprak kayması sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti

HANOİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Cumartesi sabahı erken saatlerde Vietnam'ın kuzeyindeki Ha Giang eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir minibüste bulunan en az dokuz kişi hayatını kaybederken, dört kişi de ağır yaralandı. Kurtarma ekipleri halen toprak altındaki üç kişiye ulaşmaya çalışıyor.