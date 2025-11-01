Haberler

Vietnam'da Şiddetli Yağmur ve Seller: 28 Ölü, 43 Yaralı

Güncelleme:
Vietnam'ın orta kesiminde meydana gelen şiddetli yağmur ve seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. 43 kişi yaralanırken, 6 kişiden haber alınamadı. 22 binden fazla ev sular altında kalırken, elektrik kesintileri ve ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

HANOİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesiminde yaşanan şiddetli yağmur ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi, 43 kişi yaralandı. 6 kişidense haber alınamıyor.

Yerel günlük gazete VnExpress'in cuma gecesi bildirdiğine göre çoğu Hue ve da Nang şehirlerinde olmak üzere 22.100'den fazla ev hala sular altında. Sel ve heyelanlarda 91 ev yıkılırken, 181 ev de hasar gördü.

Bölgede çoğu da Nang'da bulunan yaklaşık 245.000 haneye elektrik verilemiyor ve kesintiler 225.000'den fazla kişiyi etkiliyor. Ulusal karayollarının toplam 80 noktasında heyelanlar nedeniyle kapanma ya da ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Haberde bölgede sellerin 1-2- gün daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
