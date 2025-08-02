Vietnam'da Şiddetli Yağışlar: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Vietnam'ın kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde meydana gelen ani seller ve toprak kaymaları sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucunda 8 kişi öldü, kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Vietnam Haber Ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Dien Bien bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

Yolların kapanması nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamazken, birçok köyden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Hang Pu Xi köyünde 14 ev sel sularına kapılarak yerle bir oldu.

Yaşanan afetlerde 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiden halen haber alınamıyor. Afetlerde yaralanan birçok kişi de hastanelere sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
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