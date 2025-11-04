Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Seller 40 Can Aldı

HANOİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi yaralandı. 6 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu salı günü yaptığı açıklamada yaklaşın 80.000 evin sular altında kaldığını, 104 evin çöktüğünü veya sel sularına kapıldığını ve 453 evin ise hasar gördüğünü bildirildi.

Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 10.800 hektarlık alanın sular altında kaldığı ve selin 68.500'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, 163.200'den fazla haneye halen elektrik verilemiyor.