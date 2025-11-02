Haberler

Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Seller: 35 Ölü, 60 Yaralı

Güncelleme:
Vietnam'ın orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller sonucu 35 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı. 16.500’den fazla ev su baskınına maruz kaldı ve tarım alanlarında büyük zarar oluştu. Hükümet, yeniden inşa çalışmaları için acil yardım fonu onayladı.

HANOİ, 2 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve seller sonucu 35 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı. 5 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu pazar günü yaptığı açıklamada 16.500'den fazla evin sular altında kaldığını, 361 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 5.300 hektarlık alanın sular altında kaldığı, 800 hektar dikili meyve bahçesinin zarar gördüğü ve selin 42.000'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Selden en çok etkilenen bölgelerin çoğunda elektrik yeniden sağlanırken, yaklaşık 75.000 hane ise hala elektriksiz durumda.

Vietnam hükümeti, Hue, da Nang, Quang Tri ve Quang Ngai dahil olmak üzere dört kent ve eyaletteki yeniden inşa çalışmalarına destek olmak amacıyla 450 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 17,93 milyon ABD doları) tutarında acil yardım fonu onayladı.

