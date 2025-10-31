Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Seller 13 Can Aldı

HANOİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimindeki bazı eyaletlerde etkili olan şiddetli yağış ve seller sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. 11 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu, cuma günü yaptığı açıklamada 116.000'den fazla evin sular altında kaldığını, 56 evin çöktüğünü veya sel sularına kapıldığını ve yaklaşık 150 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 4.900 hektarlık alanın sular altında kaldığı, 790 hektar dikili meyve bahçesinin zarar gördüğü ve selin 17.700'den fazla çiftlik ve kümes hayvanının ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Elektrik kesintilerinin ise dört eyalet ve şehirde 438.000'den fazla haneyi etkilediği bildirildi.

Öte yandan Rus hükümetinin gönderdiği çadır, battaniye, kurtarma botu ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 29 tonluk insani yardımın, Hue şehrinde selden etkilenen sakinlere ulaştırıldığı kaydedildi.