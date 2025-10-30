Haberler

Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Seller: 10 Ölü, 22 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam'ın orta kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller, 10 kişinin ölümüne, 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. 128 bin ev sular altında kalırken, 8 kişiden hala haber alınamadı. Afet bölgelerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

HANOİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerindeki bazı eyaletlerde etkili olan şiddetli yağış ve seller sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 8 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu perşembe günü yaptığı açıklamada 128.000'den fazla evin sular altında kaldığını, 51 evin çöktüğünü veya sel sularına kapıldığını ve 120'den fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Sellerden yaklaşık 90 yerleşim yeri ve mahallenin etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 4.300 hektarlık alanın sular altında kaldığı, 650 hektar dikili meyve bahçesinin zarar gördüğü ve selin 16.300'den fazla çiftlik ile kümes hayvanının ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Şiddetli heyelanlar nedeniyle birçok ulusal karayolu ve onlarca yerel yol kapanırken, trafikte aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Kurum, yerel yetkililerin kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini ve afetten etkilenen bölge sakinlerine acil yardım sağladığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.