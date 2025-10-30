Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Seller: 10 Ölü, 22 Yaralı

HANOİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerindeki bazı eyaletlerde etkili olan şiddetli yağış ve seller sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 8 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu perşembe günü yaptığı açıklamada 128.000'den fazla evin sular altında kaldığını, 51 evin çöktüğünü veya sel sularına kapıldığını ve 120'den fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Sellerden yaklaşık 90 yerleşim yeri ve mahallenin etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 4.300 hektarlık alanın sular altında kaldığı, 650 hektar dikili meyve bahçesinin zarar gördüğü ve selin 16.300'den fazla çiftlik ile kümes hayvanının ölümüne yol açtığı kaydedildi.

Şiddetli heyelanlar nedeniyle birçok ulusal karayolu ve onlarca yerel yol kapanırken, trafikte aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Kurum, yerel yetkililerin kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini ve afetten etkilenen bölge sakinlerine acil yardım sağladığını bildirdi.