Vietnam'da Sel ve Heyelan Felaketi: 90 Ölü, 12 Kayıp

HANOİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 90'a yükselirken, 12 kişiden hala haber alınamıyor.

Thanh Nien gazetesinin pazar günü Afet ve Set Yönetimi Kurumu'na dayandırdığı habere göre, şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 1.154 ev ile çeltik ve diğer ekinlerin yetiştirildiği 80.800 hektarlık alan zarar gördü.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, orta kesimlerdeki eyaletlerde şiddetli sel ve doğal afetlere karşı önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre, hükümet afetlerden en çok etkilenen bölgelere kurtarma çalışmaları için 700 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 26,6 milyon ABD doları) tutarında acil yardım sağladı.