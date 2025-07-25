Vietnam'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 16 Yaralı

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Vietnam'ın Ha Tinh bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

Vietnam'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Ha Tinh bölgesinde yoldan çıkan yataklı yolcu otobüsü kaza yaptı.

Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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