Vietnam'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 16 Yaralı

Vietnam'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Ha Tinh bölgesinde yoldan çıkan yataklı yolcu otobüsü kaza yaptı.

Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.