Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güncel Haberler Filipinler'in iç kesimlerini vuran ve 8 kişinin ölümüne yol açan Noru Tayfunu nedeniyle Vietnam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Filipinler'in iç kesimlerini vuran ve 8 kişinin ölümüne yol açan Noru Tayfunu nedeniyle Vietnam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tayfunun yarın Vietnam'ın güney doğusundaki In da Nang ve Quang Nam kentlerinde etkili olacağı açıklandı. Saatteki hızının yaklaşık 181 kilometreyi bulabileceği belirtilen tayfun nedeniyle bölge halkına, "güvenli yerlere sığınmaları" çağrısında bulunuldu. In da Nang ve Quang Nam kentlerinde okullar tatil edilip, bazı etkinlikler iptal edilirken sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan bölgedeki 6 havaalanındaki uçuşlar ve tren seferleri de iptal edildi. Noru Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de hafta sonunda yaklaşık 800 bin kişiye tahliye kararı çıkarılırken, afette 8 kişi hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Nuri Aydın Sokağa Çıkma Yasağı Filipinler Vietnam Naima Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Vietnam'da Noru Tayfunu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.