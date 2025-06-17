Vietnam, Da Nang'da İlk Serbest Ticaret Bölgesini Kuruyor

Vietnam, Da Nang'da İlk Serbest Ticaret Bölgesini Kuruyor
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Vietnam hükümeti, Da Nang kentinde ülkenin ilk serbest ticaret bölgesinin kurulmasına onay verdi. Bu bölgenin, Asya Pasifik'te önemli bir ekonomi, lojistik ve teknoloji merkezi olması bekleniyor.

HANOİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Vietnam hükümeti, ülkenin orta kesimindeki da Nang kentinde ülkenin ilk serbest ticaret bölgesinin kurulmasına onay verdi.

Yerel VnExpress gazetesinin pazartesi günkü haberine göre yaklaşık 1.881 hektarlık bir alana kurulacak bölgenin, Asya Pasifik bölgesinde önemli bir ekonomi, lojistik ve teknoloji merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Da Nang Serbest Ticaret Bölgesi'nin uzun vadede küresel ve bölgesel tedarik zincirlerinde kilit öneme sahip bir bağlantı noktası olması hedefleniyor.

Da Nang an itibarıyla Vietnam'da aynı anda yüksek teknoloji parkı, derin su limanı, uluslararası havalimanı ve büyüyen bir lojistik ağına ev sahipliği yapan tek kent olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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