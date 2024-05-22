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Vietnam'da Kamu Güvenliği Bakanı To Lam Devlet Başkanı olarak seçildi

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Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Ulusal Meclis, Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçti. Lam, görevine sadık olacağını belirterek tüm görevlerini yerine getireceğini söyledi. Vietnam'da Devlet Başkanlığı, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliğinden sonra ülkede ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da Ulusal Meclisin, Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı yeni Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirildi.

Vietnam ulusal basınına göre, Ulusal Meclis, martta görevinden istifa eden Vo Van Thuong yerine Devlet Başkanlığını üstlenecek ismi belirledi.

Buna göre Ulusal Meclis'teki oylama sonucu Kamu Güvenliği Bakanı 66 yaşındaki To Lam, Vietnam Devlet Başkanı olarak seçildi

Lam, seçim sonrası konuşmasında milletine ve devletine sadık olacağını belirterek, "Üstlendiğim tüm görevleri yerine getirmeye çalışacağım." dedi.

Nisan 2016'dan beri Kamu Güvenliği Bakanlığını yürüten Lam, böylelikle 2 yıldan daha az bir sürede Vietnam'ın 3. Devlet Başkanı oldu.

"Polis Bakan" olarak tanınıyor

Vietnam'da Devlet Başkanlığı, iktidardaki Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreterliğinden sonra ülkede ikinci en yüksek mevki olarak biliniyor.

"Polis Bakan" olarak nitelendirilen Lam, 2021'de, ülkenin en yüksek karar alıcı mekanizması Vietnam Komünist Partisi Politbüro üyeliğine seçilmişti.

Ulusal basında Lam, son yıllarda ülke içindeki yolsuzlukla mücadelede kampanyasında önemli bir siyasi figür olarak gösteriliyor.

2023 başından beri iki Devlet Başkanı istifa etti

Vietnam'da Ocak 2023'te Nguyen Xuan Phuc'un devlet başkanlığı görevinden istifasının ardından Mart 2023'te yapılan Vietnam Ulusal Meclis oylamasında Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti. Thuong, Mart 2024'te görevinden istifa etmişti.

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, Thuong'un parti hükümlerini ihlal ettiği, bu durumun kamuoyunda olumsuz görüşlere yol açtığı ve partinin, ülkenin ve Thuong'un itibarını etkilediği kaydedilmişti.

Thuong'un görevinden kendi isteğiyle istifa ettiği belirtilmişti.

Ulusal Meclis, Thuong'un istifası üzerine, Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın, yeni başkan seçilene kadar görevi vekaleten yürüteceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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