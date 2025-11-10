Haberler

Vietnam'da Kalmaegi Tayfunu 296,5 Milyon Dolarlık Zarara Yol Açtı

Güncelleme:
Vietnam'da Kalmaegi Tayfunu nedeniyle meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller, ülkeye 7,8 trilyon Vietnam dongu (yaklaşık 296,5 milyon ABD doları) zarar vererek, özellikle Gia Lai eyaletinde büyük kayıplara yol açtı.

HANOİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'da Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve sellerin 7,8 trilyon Vietnam dongu (yaklaşık 296,5 milyon ABD doları) tutarında zarara neden olduğu bildirildi.

Vietnam Haber Ajansı'nın Afet ve Set Yönetimi Kurumu'na dayandırdığı pazar günkü haberine göre, en ağır kayıplar ülkenin orta kesimindeki Gia Lai eyaletinde yaşandı ve bölgede hasarın boyutu 5,2 trilyon Vietnam dongunu (yaklaşık 197,6 milyon ABD doları) aştı.

Pazar günü saat 17.00 itibarıyla, tayfun ve beraberindeki şiddetli rüzgarlar, 179 teknenin batmasına veya hasar görmesine neden olurken 2.300'den fazla ev yıkıldı ve yaklaşık 57.500 ev ise hasar gördü.

Yetkililer, afetlerden toplam 54.285 balık çiftliği kafesinin etkilendiğini, 153 büyükbaş hayvan ve 4.553 kümes hayvanının hayatını kaybettiğini veya sel sularına kapıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
