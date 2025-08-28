Vietnam'da Kajiki Tayfunu Felaketi: 7 Ölü, 34 Yaralı

HANOİ, 28 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Vietnam Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre, afette 34 kişi yaralanırken, bir kişiden de haber alınamıyor.

Bu yıl ülkedeki beşinci tayfun olan Kajiki, hafta başında karaya ulaşarak ülkenin kuzey ve orta eyaletlerinde şiddetli yağışlar ile kuvvetli rüzgarlara neden oldu.