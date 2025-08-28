Vietnam'da Kajiki Tayfunu Felaketi: 7 Ölü, 34 Yaralı

Vietnam'da Kajiki Tayfunu Felaketi: 7 Ölü, 34 Yaralı
Güncelleme:
Kajiki Tayfunu ve sonrasında yaşanan sel felaketi nedeniyle Vietnam'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. 34 kişi yaralanırken, bir kişiden hâlâ haber alınamadığı bildirildi.

Vietnam Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberine göre, afette 34 kişi yaralanırken, bir kişiden de haber alınamıyor.

Bu yıl ülkedeki beşinci tayfun olan Kajiki, hafta başında karaya ulaşarak ülkenin kuzey ve orta eyaletlerinde şiddetli yağışlar ile kuvvetli rüzgarlara neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
