Vietnam'da Fırtına Faciası: 18 Ölü

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Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde bir tur teknesinin fırtına nedeniyle alabora olması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında 12 kişi kurtarılırken, 23 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

HA Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.

Arama kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

The Wonder Sea adlı teknedeki yolcuların çoğunun turist ve yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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