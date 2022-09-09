Vietnam'da bir erişte satıcısı, bakan ile alay ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Vietnam'da "Salt Bae" lakaplı Nusret Et Restoranları'nın sahibi Nusret Gökçe'nin restoranında yemek yiyen bakanın videosunun parodisini yapan erişte (noodle) satıcısı tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, Danang kentinde 38 yaşında Bui Tuan Lam, 2021'de Vietnamlı bir bakanın Londra'daki et lokantasında altın kaplı biftek yemesini içeren görüntülerin ardından, sosyal medya hesabından Gökçe'yi taklit ettiği bir video paylaştı.

Lam, devlete "karşı" bilgi üretmeyi veya yaymayı suç kabul eden madde uyarınca tutuklandı.

Polisin devlet yetkililerinin itibarını zedeleyecek içerik yayınlamaması konusunda Lam'ı daha önce uyardığı bilgisi paylaşıldı.

Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın Nusr-Et lokantasında altın kaplı biftek yerken görüntüleri paylaşılmıştı. Bakanın yemeğinin 850 ila bin 500 olduğunu öğrenilmesinin ardından video Vietnamlılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bakanın görüntüsü kısa sürede sosyal medyadan kaldırılmış, erişte satıcısı Lam, Gökçe'nin tuz serpme hareketini taklit edip videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Polis, bunun üzerine Lam'ı karakola ifade vermeye çağırmıştı. Lam, "Video eğlenmek ve noodle dükkanımın reklamını yapmak içindi. Yayınladığımdan beri daha fazla müşteri geliyor." şeklinde kendini savunmuştu.

Eskiden dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak bilinen Vietnam'da, son 30 yılda ekonomik büyüme görülüyor ancak nüfusun çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor.