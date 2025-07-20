Vietnam'da Alabora Olan Tekne Faciasında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Vietnam'da Alabora Olan Tekne Faciasında Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi
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Vietnam'ın kuzeyindeki Ha Long Körfezi'nde meydana gelen tekne kazasında, ani fırtına nedeniyle alabora olan yolcu teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 olarak açıklandı. Tekne, 48 yolcu taşırken, çoğu genç ve çocuklardan oluşuyordu.

HANOİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Quang Ninh eyaletine bağlı Ha Long Körfezi'nde alabora olan yolcu teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cumartesi günü saat 13.30 sıralarında ani bir fırtınaya yakalanan tekneyle saat 14.05'te irtibat kesildi ve gemi kısa süre sonra battı.

Yerel Tien Phong gazetesinin haberinde ise teknenin 24'ü erkek, 24'ü kadın olmak üzere 48 yolcu taşıdığı ve yolcuların çoğunun gençler ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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