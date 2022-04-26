Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Do Son Hai'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi.
(Hülya Keklik - Nurullah Geylani - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel