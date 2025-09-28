Haberler

Vietnam Bualoi Tayfunu'na Hazırlanıyor: Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle merkez ve kuzey bölgelerindeki binlerce kişi tahliye ediliyor. Tayfun, şiddetli yağışlar, ani seller ve toprak kaymaları riski taşıyor.

Vietnam'da yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle merkez ve kuzey bölgelerindeki binlerce kişi tahliye edilmeye hazırlanıyor.

Filipinler'de birçok kişinin ölümüne yol açan ve şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu Vietnam'a yaklaşıyor.

Vietnam Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, Bualoi Tayfunu'nun, ülkenin merkezinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda olduğu ve kuzeybatıya hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, tayfunun şiddetli yağışlara, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısı yapılarak balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Yetkililer, da Nang kentinde, 210 bini aşkın kişi için tahliye planı yapıldığını, Hue kentinde 32 bin kişinin daha güvenli bölgelere götürülmek için hazırlandığını ifade etti. Hue'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Sivil Havacılık İdaresi, kıyı şeridine yakın 4 havalimanında uçuşların askıya alındığını, birçok uçuşun ertelendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
