Vietnam BRICS'e Ortak Ülke Olarak Katıldı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'ın BRICS grubuna ortak ülke olarak katılmasını memnuniyetle karşıladı. Bu durumun Vietnam'ın kalkınmasına ve BRICS'in küresel etkisine olumlu katkılar sağlayacağı belirtildi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Vietnam'ın BRICS'in ortak ülkesi olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

BRICS dönem başkanlığını yürüten Brezilya, cuma günü Vietnam'ın gruba ortak ülke olarak katılımının resmen kabul edildiğini duyurmuştu.

Pazartesi günkü basın toplantısında, Vietnam'ın BRICS'e ortak ülke olarak katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Guo, bunun sadece Vietnam'ın kendi kalkınmasına fayda sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda BRICS ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarıyla da uyumlu olacağını belirtti.

"Vietnam'ın BRICS mekanizmasına olumlu katkılarda bulunacağına inanıyoruz" diyen Guo, BRICS ailesine yeni bir ortağın katılmasının, mekanizmanın temsil gücünü daha da artırıp cazibe ve etkisini ön plana çıkardığını kaydetti.

Guo, daha kapsamlı, yakın, tatbiki ve kapsayıcı bir ortaklık kurmak, "BRICS Artı" işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini ilerletmek ve çok taraflılığın desteklenmesi, adaletin savunulması ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmak üzere diğer üye ve ortak ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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