Vietnam Başbakanı, Kamboçya-Tayland Gerginliğini Çözmek İçin Diyalog Çağrısında Bulundu

HANOI, 8 Aralık (Xinhua) -- Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Kamboçya ve Tayland'a sınır gerginliklerini çözmek için diyalog kurma çağrısında bulundu. Vietnam Haber Ajansı'nın haberine göre Başbakan çağrıyı, Kamboçyalı mevkidaşı Hun Manet ile pazartesi günü katıldıkları Vietnam-Kamboçya sınırındaki uluslararası sınır kapısının açılışında yaptı.

Chinh, Kamboçya ve Tayland'a itidalli davranma, birbirlerinin meşru çıkarlarına saygı gösterme ve barış anlaşmalarına bağlı kalma çağrısında bulundu.

Başbakan, Vietnam'ın durumu yakından takip ettiğini ve barışçıl çözümlere katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Bölgede sağlanacak uzun vadeli istikrarın hem Kamboçya hem de Tayland'ın çıkarlarına olacağını vurgulayan Chinh, bunun ASEAN ülkeleri arasındaki dayanışma ile bölgesel barış, işbirliği ve kalkınma için hayati önem taşıdığına işaret etti.