Vietnam Başbakanı, Ekonomik Büyüme Hedefini Yineledi

HANOİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının etkisi gibi artan zorluklara rağmen bu yıl yüzde 8 ya da üzeri bir ekonomik büyümeye ulaşmaya kararlı olduklarını yineledi.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre başbakan salı günü aylık hükümet toplantısında yaptığı konuşmada tekstil ve ahşap mobilya gibi bazı ihracat sektörlerinin ABD'nin gümrük vergilerinden olumsuz etkilendiğini, yurtiçi tüketici talebinin ise yavaş toparlandığını belirtti.

Büyüme hedefini yakalamanın önünde birtakım zorlukların bulunduğunu kaydeden başbakan, içinde bulunulan dönemin, ekonomiyi yeniden yapılandırma, pazarları çeşitlendirme ve ihraç ürün yelpazesini genişletme için fırsat da sunduğunu kaydetti.

Başbakan, meşru hak ve çıkarlarını korumak, dengeli ve sürdürülebilir ticareti teşvik etmek ve ülkenin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalara riayet edilmesini sağlamak üzere ABD ile müzakere yürüteceklerini vurguladı.