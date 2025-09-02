Vietnam, Bağımsızlığının 80. Yılını Büyük Bir Törenle Kutladı

Vietnam, ülkenin bağımsızlığını ilan edişinin 80. yıl dönümünü son yılların en büyük askeri geçit töreniyle kutladı.

Vietnam'ın 1945'te Fransız sömürgesinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında başkent Hanoi'deki Ba Dinh Meydanı'nda gösteriler düzenlendi.

Bağımsızlığın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen son yılların en büyük askeri geçit törenini izlemek isteyen binlerce kişi başkent sokaklarını doldurdu.

Gösteriler kapsamında tanklar, zırhlı araçlar ve 16 bin asker, başkent sokaklarında Vietnam bayrakları eşliğinde yürüdü.

Ayrıca Cam Ranh kenti açıklarında ilk kez, savaş gemileri, denizaltılar, helikopterler ve deniz uçaklarının katıldığı bir deniz geçit töreni düzenlendi.

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, törende yaptığı konuşmada, bağımsızlık savaşında ölenleri andı.

"Dünyadaki tüm ülkelerle güvenilir bir dost ve ortak olmak istiyoruz." ifadesini kullanan To Lam, Hanoi'nin bağımsızlığından ödün vermeyeceğini vurguladı.