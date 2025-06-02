Vietnam, 2030'a Kadar Yapay Zekayı Yaygınlaştırmayı Hedefliyor

HANOİ, 2 Haziran (Xinhua) -- Vietnam, yapay zekanın 2030 yılına kadar toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve ülkenin, Güneydoğu Asya bölgesinde yapay zeka alanında ilk üç ülkeden biri haline gelmesini hedefliyor.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ulusal Dijital Dönüşüm Departmanı Başkan Yardımcısı Ho Duc Thang, Vietnam Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hükümetin geliştirmekte olduğu ulusal yapay zeka stratejisinin, ülkedeki ücra dağlık bölgelerdeki öğrencilerden büyük şehirlerdeki girişimcilere kadar herkes için yapay zekayı erişilebilir hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Ho Duc Thang yapay zekanın, doktorların daha hızlı teşhis koymasına yardımcı olmaktan öğretmenlere daha iyi eğitim vermede destek olma ve hava tahminlerinin doğruluğunu artırmaya kadar sosyal yaşamın her boyutunda yer alacağını söyledi.

Söz konusu strateji kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde ülke genelinde yaklaşık 1.000 en üst düzey yapay zeka uzmanı ve 50.000 yapay zeka mühendisinden oluşan bir uzman ağı geliştirilmesi de hedefleniyor.