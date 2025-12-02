Vietnam 2030'a Kadar Yapay Zeka Destekli Dijital Devlet Yönetimi Altyapısı Geliştirecek

HANOİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Vietnam 2030 yılına kadar büyük veri platformları ve yapay zeka ile desteklenen kapsamlı bir dijital devlet yönetimi altyapısı kurmayı hedefliyor.

Vietnam Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde söz konusu hedefin, ulusal dijital devlet yönetimi geliştirilmesine yönelik programa ilişkin yeni bir karar kapsamında belirlendiği belirtildi.

Yapay zeka, idari verimliliği artırmak amacıyla kamu yönetişimi, kamu hizmetlerinin sağlanması ve politika karar alma desteğinde temel araç olarak kullanılacak.

Devlet kurumlarının temel faaliyetleri de bir yandan siber güvenlik sağlayan, diğer yandan da farklı yönetim kademeleri ve sektörler arasında bağlantı imkanı sunan birleşik dijital platformlar aracılığıyla yürütülecek.