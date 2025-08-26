Vietnam, 10.000'den Fazla Mahkuma Af Çıkaracak

HANOI, 26 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam, 2 Eylül Ulusal Bayramı münasebetiyle 10.000'den fazla mahkuma af çıkaracak.

Yerel medya kuruluşu VNExpress salı günü yayımladığı haberde, bunun bugüne kadar ıslah olmuş mahkumlar için çıkarılan en büyük af olmasının beklendiğini bildirdi.

Pazartesi günü düzenlenen inceleme toplantısına başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Nguyen Hoa Binh, bu sürecin hapis cezasını çekerken gerçek anlamda ıslah olmuş kişilere af tanıma konusunda parti ve devletin tutarlı politikasını yansıtması gerektiğini vurguladı.

Haberde, tüm af taleplerinin, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen cezaevleri arasında kurumlar arası koordinasyonun da dahil olduğu çok aşamalı bir inceleme sürecinden geçirilerek doğrulandığı kaydedildi.