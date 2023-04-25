"Videonun, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası"

Sosyal medyada yayınlanan bir videonun, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Konya'da miting yaptığı anlara ait olduğu iddia edildi. Video birçok kullanıcı ve haber sitesinde paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konya'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Akşener ve Yavaş kendisini karşılayan kalabalığa konuşma yaptı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise açılışın miting olduğu öne sürüldü.

İddiaya konu olan videoda birçok kullanıcı Akşener'in mitingine az katılım olduğunu paylaştı. Birçok haber sitesi de videoyu "Akşener ve Yavaş'ın mitingi boş kaldı" başlıklarıyla paylaştı.

Meral Akşener resmi Twitter hesabından 23 Nisan'da "Konya'da Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışındayız." halka seslendiği videoyu paylaştı. Yani Akşener o gün miting yapmadı.

Görüntüler karılaştırıldığında ise kalabalık arasındaki fark açıkça görülüyor.