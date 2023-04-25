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Videonun, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Videonun, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Güncel Haberler

Sosyal medyada yayınlanan bir videonun, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın Konya'da miting yaptığı anlara ait olduğu iddia edildi. Video birçok kullanıcı ve haber sitesinde paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konya'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Akşener ve Yavaş kendisini karşılayan kalabalığa konuşma yaptı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise açılışın miting olduğu öne sürüldü.

Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

İddiaya konu olan videoda birçok kullanıcı Akşener'in mitingine az katılım olduğunu paylaştı. Birçok haber sitesi de videoyu "Akşener ve Yavaş'ın mitingi boş kaldı" başlıklarıyla paylaştı.

Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Meral Akşener resmi Twitter hesabından 23 Nisan'da "Konya'da Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışındayız." halka seslendiği videoyu paylaştı. Yani Akşener o gün miting yapmadı.

Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Görüntüler karılaştırıldığında ise kalabalık arasındaki fark açıkça görülüyor.

Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası

Konya Seçim Sonuçları
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"Videonun, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası"
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"Videonun Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın mitingini gösterdiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. Akşener kişisel Twitter hesabından mitinge ait gerçek görüntüleri paylaştı."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Meral Akşener Mansur Yavaş Konya Güncel Haberler

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