"Videonun depremde hayatını kaybeden kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası yanlış"

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda depremde ölen bir kadının altınlarını çalan Afgan'ın ellerinin kelepçelendiği iddia edildi. Söz konusu videoda şahsın kulağının kesildiği anlar da yer aldı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası sosyal medyada yapma olayları gündeme geldi.

Sosyal medyada Afganistan uyruklu bir şahsın depremde hayatını kaybeden kadının kolunu kesip altınlarını çaldığını iddiasıyla bir video dolaşıma girdi. Video binlerce kez paylaşıldı.

Videonun gündem olmasının ardından İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda iddiaları sert bir dille yalanladı.

Soylu, "Geçmişte başka ülkelerde olan insanlık dışı videoları Kahramanmaraş merkezli depremde "Türkiye'de oluyor" şeklinde vermeyi dezenformasyon diye tanımlamak bile hafifliktir. Yaraları sarmak için alandayız. Yalanlamamızı beklemeden dezenformasyonla mücadeleyi hep beraber yapalım" dedi.