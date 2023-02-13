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Videonun depremde hayatını kaybeden kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası yanlış

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Videonun depremde hayatını kaybeden kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası yanlış

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda depremde ölen bir kadının altınlarını çalan Afgan'ın ellerinin kelepçelendiği iddia edildi. Söz konusu videoda şahsın kulağının kesildiği anlar da yer aldı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası sosyal medyada yapma olayları gündeme geldi.

Videonun depremde ölen kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası

Sosyal medyada Afganistan uyruklu bir şahsın depremde hayatını kaybeden kadının kolunu kesip altınlarını çaldığını iddiasıyla bir video dolaşıma girdi. Video binlerce kez paylaşıldı.

Videonun depremde ölen kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası

Videonun gündem olmasının ardından İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda iddiaları sert bir dille yalanladı.

Videonun depremde ölen kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası

Soylu, "Geçmişte başka ülkelerde olan insanlık dışı videoları Kahramanmaraş merkezli depremde "Türkiye'de oluyor" şeklinde vermeyi dezenformasyon diye tanımlamak bile hafifliktir. Yaraları sarmak için alandayız. Yalanlamamızı beklemeden dezenformasyonla mücadeleyi hep beraber yapalım" dedi.

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"Videonun depremde hayatını kaybeden kadının kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddiası yanlış"
YANLIŞDOĞRU
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"Depremde hayatını kaybeden kadını kolunu kesip altınlarını çalan Afgan'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin geçmiş tarihte farklı ülkede gerçekleşen bir olaya ait olduğu ortaya çıktı. İddiayı İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu "Dezenformasyon" diyerek yalanladı."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Deprem Güncel Haberler

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