Video: Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'le Asean Arasındaki Ticareti Kolaylaştırdı

2022'nin ilk yarısında Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun kara-deniz yük trenleri aracılığıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4'lük artışla 379.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kargo gönderildi.

Veriler, Çin Demiryolu Nanning Bürosu Grubu Limited Şirketi tarafından açıklandı.

Koridor, Çin'deki 14 eyalet düzeyinde bölgeyi dünyadaki 107 ülke ve bölgedeki 310'un üzerinde limanla birleştiriyor. Koridor, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması kapsamında Çin'le Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki ticarete büyük kolaylık getirdi.

HUANG JİANGNAN, Guangxi Kıyı Demiryolu Şirketi'nin Qinzhou Limanı Doğu İstasyonu yetkilisi:

"RCEP'in yürürlüğe girmesiyle ASEAN ülkelerinden ithal edilen geri dönüştürülmüş kağıt hamuru, nişasta ve katı yağ hacimlerinde büyük artış yaşandı. Guangxi'nin Guilin kentinden daha fazla taş malzemeleri ve Guangxi'nin Liuzhou kentinden yeni enerjili otomobil parçaları, deniz-demiryolu intermodal yük trenleri aracılığıyla Bangkok ve Cakarta'ya ihraç edildi. İstasyonumuza her gün 19 yük treni gelip gidiyor; bu, geçen yılın aynı dönemine göre dört yük treni fazla olduğu anlamına geliyor."

Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun deniz-demiryolu intermodal hizmeti dahilinde çalışan trenlerin sayısı, 2017'de 178 iken 2021'de 6.117'ye çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qinzhou'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel