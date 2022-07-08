Video: Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunusu Fujiu "F9c22" Kod Adı Verilen Bir Yavru Dünyaya Getirdi - Haberler

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Video: Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunusu Fujiu "F9c22" Kod Adı Verilen Bir Yavru Dünyaya Getirdi

Xinhua - Güncel
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Video: Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunusu Fujiu 'F9c22' Kod Adı Verilen Bir Yavru Dünyaya Getirdi

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Wuhan kentinde Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu Fujiu "F9C22" kod adı verilen bir yavru dünyaya getirdi.

Çin'in orta kesimlerinde yer alan Wuhan kentinde Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu Fujiu "F9C22" kod adı verilen bir yavru dünyaya getirdi.

F9C22, 27 Haziran'da Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde (IHB) doğdu.

Yeni doğan F9C22'ye ek olarak, esaret altında üçü yapay üreme yoluyla yetiştirilen altı Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu daha bulunuyor.

Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu, sırt yüzgeçsiz yunus ailesinin tek tatlı su alt türü. Sadece nehrin orta ve alt kesimlerinde bulunan bu tür, 25 milyon yıldır burada yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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