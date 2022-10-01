Video: Uzun Süren Savaş, Yemenli Çocukların Zihninde Onarılamaz Yaralar Bırakıyor

Yemen'de uzun süren savaş, milyonlarca çocuğa yalnızca fiziksel acı getirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha uzun süren bir tür acıya da yol açıyor: psikolojik travma.

Yemen'de uzun süren savaş, milyonlarca çocuğa yalnızca fiziksel acı getirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha uzun süren bir tür acıya da yol açıyor: psikolojik travma.

Yemen'in başkenti Sana'daki Al-Tahadi Engelliler Derneği Müdürü Suad Al-Haimi, "Birçok çocuk, ağır bombalamaları yaşadıktan sonra konuşma yitimi ya da TSSB'nin (travma sonrası stres bozukluğu) diğer semptomlarını gösterdi. Dehşet ve korkuya kapıldılar" dedi.

Rehabilitasyon merkezinde onlarca çocuk oyun oynuyor. Birçoğu işaret diliyle konuşurken, diğerleri çok utangaç ve daima göz temasından kaçınıyor. Ayrıca savaş sırasında çeşitli travmalar nedeniyle disleksi ya da hatta zeka geriliği yaşayan birçok çocuk var.

Haimi, daha fazla çocuğu barındırmak amacıyla sağlık koğuşlarını genişlettiğini, çünkü savaş uzadıkça yardım için gelen çocukların sayısının arttığını söyledi.

Yemenli kadın, "Savaş öncesine kıyasla, şimdi merkezde çok daha fazla hasta var. Her gün çatışma mağduru bir düzine çocuk yardım almak için buraya geliyor" dedi.

Mümkün olduğu takdirde, çocukların psikolojik travmalarından kurtulmaları için merkezdeki sağlık personeli ve ailelerinin çok çalışması gerektiğini ifade eden Haimi, kalplerdeki yaraların en zor iyileştiğine dikkat çekti.

BM, her beş Yemenli çocuktan dördünün insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Sekiz yıldan uzun bir süredir Yemen'deki yeni neslin tamamı, bu Arap ülkesinin her köşesine açlık, yoksulluk ve önü alınamayan salgın hastalıklar getiren şiddetli bir iç savaşın bulutları altında büyüyor.

Yemen, İran destekli Husi milislerinin kuzeydeki birkaç eyaletin kontrolünü ele geçirdiği ve Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 yılının sonlarından bu yana bir iç savaşın ortasında yaşıyor.

Al-Tahadi merkezi, savaşın harap ettiği ülkede sağlık sistemi uzun zaman önce çöktüğü için halen faaliyet gösteren birkaç özel rehabilitasyon merkezinden biri.

Ancak bağış toplamak her zamankinden daha zor olduğu için bu merkezin varlığı artık tehlikede. Husi grubu ile uluslararası tanınmış hükümet arasında devam eden ateşkese rağmen, Yemenliler hala artan fiyatların yanı sıra gıda ve yakıt kıtlığı ile boğuşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sana'dan bildiriyor.