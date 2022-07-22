Video: Ürdün'ün Başkenti Amman'ın Açık Alanlarında Gezici Tiyatro Festivali Düzenleniyor - Haberler

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Video: Ürdün'ün Başkenti Amman'ın Açık Alanlarında Gezici Tiyatro Festivali Düzenleniyor

Xinhua - Güncel
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Video: Ürdün'ün Başkenti Amman'ın Açık Alanlarında Gezici Tiyatro Festivali Düzenleniyor

Ürdün'ün başkenti Amman'da "Amman'ın Alanları" temasıyla ilk kez bir gezici tiyatro festivali düzenleniyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da "Amman'ın Alanları" temasıyla ilk kez bir gezici tiyatro festivali düzenleniyor.

Festival organizatörlerine göre festival, seyirciyle iletişimi derinleştirmek amacıyla geleneksel kapalı tiyatrolar yerine meydanlar, parklar, arkeolojik ve turistik alanlar gibi açık hava mekanlarında yapılıyor.

Festival, şair ve oyun yazarı Oscar Wilde'ın kaleme aldığı "Salome" adlı oyunun bir Ürdün uyarlaması ile başladı.

Ürdün, Filistin, Mısır, Cezayir, Irak ve Fas'tan gelen oyuncular tarafından sergilenen dokuz tiyatro oyununa ev sahipliği yapan festival, oyunculara geleneksel tiyatro binalarının dışında alışılmadık mekanlarda tiyatro performansı sergileme fırsatı sunuyor.

HAKEEM HARB, Festival direktörü ve aktör

"Açık mekanlarda performans sergilemek oyunculara yaratma ve hayal etme için daha fazla alan sağlıyor çünkü mekan bir ilham kaynağıdır. Bu tarihi ve kültürel mekanlar sihrini oyunculara bırakıyor ve performans sırasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için onları teşvik ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

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