Video: Ulusal Koruma Altındaki Üç Yırtıcı Kuş Yaban Hayata Salındı Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü ulusal ikinci sınıf koruma altındaki üç yırtıcı kuş, yaban hayata salındı. Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü ulusal ikinci sınıf koruma altındaki üç yırtıcı kuş, yaban hayata salındı. Tepeli arı şahini, bayağı kerkenez ve bayağı şahin türlerindeki üç yırtıcı kuş bir süre önce kurtarılmış ve Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda rehabilitasyona alınmıştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Moğolistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Video: Ulusal Koruma Altındaki Üç Yırtıcı Kuş Yaban Hayata Salındı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.