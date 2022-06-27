Video: Ulusal Koruma Altındaki Üç Yırtıcı Kuş Yaban Hayata Salındı - Haberler

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Video: Ulusal Koruma Altındaki Üç Yırtıcı Kuş Yaban Hayata Salındı

Xinhua - Güncel
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Video: Ulusal Koruma Altındaki Üç Yırtıcı Kuş Yaban Hayata Salındı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü ulusal ikinci sınıf koruma altındaki üç yırtıcı kuş, yaban hayata salındı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü ulusal ikinci sınıf koruma altındaki üç yırtıcı kuş, yaban hayata salındı.

Tepeli arı şahini, bayağı kerkenez ve bayağı şahin türlerindeki üç yırtıcı kuş bir süre önce kurtarılmış ve Helan Dağı Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda rehabilitasyona alınmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Moğolistan Güncel Haberler

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