Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Video: Türk Uzman: Brıcs Ülkeleri Pandemi Sonrası Dünyada Kalkınma Potansiyeli Vaat Ediyor

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, BRICS ülkelerinin pandemi sonrası dünyada kalkınma potansiyeli vaat ettiğini söyledi.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, BRICS ülkelerinin pandemi sonrası dünyada kalkınma potansiyeli vaat ettiğini söyledi.

SÜLEYMAN ŞENSOY, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı:

"BRICS ülkeleri yeni dünya ülkeleri demek. Yeni dünyanın potansiyel vaat eden ülkeleridir. Fakat BRICS kurulduğundan bu tarafa çok şey değiştiğini de görmek gerekiyor. Hem ekonomik dinamiklerde hem pandemi ve sonrasında yaşananlar, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan yeni jeopolitik türbülans dikkate alındığında, BRICS önemini koruyor ve aslında dünyanın yeni kaynak merkezidir.

Bütün bu yaşananlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başlayarak Arap Baharı'ndan itibaren aslında Batı ülkeleri merkezli bir kaynak krizini, kaynakların yeniden dağıtılıp bölüşülmesi ve dengelenmesi arayışını yansıttığı için BRICS ülkeleri dünyanın geleceğinin ne olacağı konusunda belirleyici olacak ülkelerdir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title