Video: Tianjin'deki Petrol Sahasının 601 Tonluk Güverte Parçası Tamamlandı Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin WHPA Batı Bloku'nun 601 tonluk güverte parçası, Çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi'nin (COOEC) Tianjin Akıllı Üretim Üssü'nde başarılı şekilde tamamlandı. Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesinin WHPA Batı Bloku'nun 601 tonluk güverte parçası, Çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi'nin (COOEC) Tianjin Akıllı Üretim Üssü'nde başarılı şekilde tamamlandı. Böylelikle ülkenin ilk açık deniz petrol ve doğalgaz ekipmanı "akıllı üretim" projesi, birinci blok inşaat ünitesinin ana yapısının sonlandırılmasını gerçekleştirmiş oldu. Bozhong 29-6 petrol sahası geliştirme projesi, Bohai Petrol Sahası'nda petrol ve doğalgaz üretimini artırmayı amaçlıyor. Proje, her bir üretim sektörünün bilgi bağlantısının tamamlanması için dijital bilgi yönetimi ve kontrol sistemine dayanıyor. Böylelikle inşaat sürecinde "üretim izlenebiliyor, planlar takip edilebiliyor ve kalite takibi yapılabiliyor." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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