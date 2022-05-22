Video: Tianjin'deki Asırlık Müze Nadir Örneklerle Doğa Tarihini Belgeliyor - Haberler

Fransız Katolik Cizvit rahip ve doğa bilimci Paul Emile Licent (1876-1952) tarafından bir asır önce bırakılan, tüylü gergedan, vahşi eşek iskeletleri ve Çin'in kuzeyinde toprak altından çıkarılan fosillerden alınan 20.000'den fazla örnekten oluşan koleksiyon, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde inşa edilen müzede çok iyi korunuyor.

Tianjin Doğa Tarihi Müzesi'nin selefi olan üç katlı Beijiang Müzesi, 1914'te kurulmuş ve zamanında dünyanın en iyi müzeleri arasında girmiş ve bu ününü 1920'li ve 1930'lu yıllarda sürdürmüştü.

Asırlık müze, 78 yıl kapalı kaldıktan sonra 2016'da yeniden halka açıldı.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı patlak verdikten sonra Licent'nın Fransa'ya geri çağrılması üzerine Beijiang Müzesi 1938'de kapatılmıştı. Licent Tianjin'i terk ederken yanına sadece kişisel eşyalarını almış ve bilimsel araştırma sonuçlarını Tianjin'deki müzede bırakmıştı.

SES (Çince): GU Lİ, Beijiang Müzesi Rehberi:

"Bu örnekler Paul Emile Licent tarafından Batılı ülkelerdeki bazı müzelerle değiş tokuş edilmişti. Bu da müzenin bir zamanlar Çin ile Batı arasında işbirliği ve kültürel değişimin teşvik edilmesindeki oynadığı rolü gösteriyor. Ziyaretçileri kabul ettiğimizde, müzenin ruhunu hissedebilmeleri için bu örneklerin ardındaki hikayeleri anlatıyoruz."

Müze, Licent'nın nasıl sınırlı bir bütçe ile araştırmalarını yürütmeye çalıştığını göstermek amacıyla, onun örnekleri korumak için kullandığı kibrit kutularını ve sabun kutularını hala saklıyor.

Tianjin'e yerleşen Licent, Çin'in kuzeyinde 25 yıl boyunca saha kazıları ve bilimsel araştırmalar yapmış, bu amaçla bölgede yaklaşık 50.000 kilometre seyahat etmişti.

2014 yılında, Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü ve Licent'nın Çin ziyaretinin 100. yıl dönümü vesilesiyle müzenin yenilenmesi önerilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel