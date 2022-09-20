Video: Thangka Ressamı, Çin'in Tibet Bölgesindeki Bu Somut Olmayan Mirası Gençlere Aktarıyor

49 yaşındaki Phuntsok Tobgye, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentindeki Tsedong köyünden bir thangka ressamı.

Ressam, Budist resim sanatı olarak bilinen Tibet thangka resim sanatının 15. yüzyıldan beri en etkili okulu olan Miantang resminin bir dalı olan Tsedong Thangka'nın mirasçılarından biri. Miantang resimleri, 2006'da ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

Genel olarak sıcak yeşil tonlarının hakim olduğu Tsedong Thangka'da, Tibet'in nefes kesen doğal güzellikleri ve birçok ünlü cazibe merkezi resmediliyor.

Ressamın somut olmayan miras becerileri, son yıllarda aralıksız çabalarıyla genç nesillere aktarıldı.

PHUNTSOK TOBGYE, Tsedong Thangka'nın mirasçısı:

"Şimdi, sadece oğlum ve küçük erkek kardeşim değil, akrabalarımın çoğu thangka resmediyor. Onlarla çok gurur duyuyorum. Yaşlanıyorum, fakat pek çok insanın bu tür geleneksel becerileri kullanmaya devam edeceğinden çok eminim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor.