Video: Tarihi Semerkant Şehri Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Hazırlanıyor

MENG JİNG, Xinhua muhabiri: "Burası Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Semerkant. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısı bu hafta içinde burada yapılacak.

MENG JİNG, Xinhua muhabiri:

"Burası Özbekistan'ın ikinci büyük şehri Semerkant. Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısı bu hafta içinde burada yapılacak."

2500 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Semerkant şehri Orta Asya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri.

Şehir bir zamanlar medeniyetlerin birleştiği tarihi İpek Yolu üzerinde bir merkezdi.

Semerkant aynı zamanda dünyanın en ünlü kültür merkezlerinden biri. UNESCO, Registan Meydanı, Uluğ Bey Rasathanesi gibi tarihi yerleri ve birçok kültürel kalıntısı bulunan şehri, 2001'de Dünya Mirası Listesi'ne ekledi.

Bugün Semerkant 560.000 nüfusu olan modern bir şehir.

Bir kültür merkezi olan Semerkant ayrıca ülkenin ulaşım merkezlerinden biri konumunda. Şehir birçok üniversiteye ve bilimsel araştırma kurumuna da ev sahipliği yapıyor.

Şehir şimdi yaklaşan Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne hazırlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Özbekistan'ın Semerkant kentinden bildiriyor